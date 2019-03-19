Washington Post указала на слабые места кандидата в президенты США от демократов

Объявивший о вступлении в президентскую гонку США демократ Бето О`Рурк не имеет четкого видения США, пишет The Washington Post.

Ранее на встрече с группой сторонников его попросили поделиться своим видением Америки. Бывший конгрессмен быстро перечислил несколько вопросов, в числе которых было образование, уголовная реформа и борьба с проблемой изменения климата. Затем подробно изложил свое видение политической кампании, однако ему так и не удалось сформулировать четкое видение страны.

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Предвыборная кампания за место главы Белого дома является продолжением его неудачной кампании на промежуточных выборах в конгресс, на которых в прошлом году он уступил в Техасе место республиканцу Теду Крузу. Бето О`Рурк сменил лозунг кампании за место в конгрессе «ради сената» на лозунг президентских выборов «ради Америки», поясняет газета.

В его кампании отсутствует конкретика, вместо этого усилия кандидата в президенты США основаны на двух элементах: позитив и скромность, пишет WP. Тем не менее, сам О`Рурк признает, что у него нет ответов на глобальные проблемы страны и он далек от образа идеального кандидата.

Ранее сообщалось, что О`Рурк опередил Сандерса по сбору пожертвований на выборы-2020.