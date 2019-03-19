Оппозиция Венесуэлы захватила диппредставительства страны в США

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Правительство Венесуэлы обвинило оппозицию республики в захвате дипломатических представительств страны в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, власти Венесуэлы заявили, что диппредставительства республики были захвачены «насильно».

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Как отмечается, Каракас потребовал от Вашингтона принять меры по освобождению зданий.

Ранее сообщалось, что сторонники и противники венесуэльского лидера Николаса Мадуро устроили стычку в Венесуэле.