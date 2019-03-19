Экс-президента Перу задержали в Калифорнии

В американском штате Калифорния полиция задержала бывшего президента Перу Алехандро Толедо. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Толедо был задержан за пьянство в одном из ресторанов округа Сан-Матео.

Как отмечается, представители правоохранительных органов знали о том, что Толедо объявлен в розыск в Перу по обвинению в коррупции.

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При этом Толедо назвал свое задержание «заговором» его политических противников.

Ранее СМИ сообщили, что премьер Перу Сесар Вильянуэва подал в отставку в надежде на гендерное равенство.