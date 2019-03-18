Трамп «никогда не будет великим человеком», заявила дочь Маккейна

Дочь покойного сенатора Джона Маккейна Меган отреагировала на обвинения президента США Дональда Трампа, который несколько раз за день напал на ее отца. Об этом сообщает Mediaite.

Меган Маккейн стала защищать своего отца, заявив, что Трамп «никогда не будет великим человеком».

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«Мой отец был его краеугольным камнем в жизни», — добавила дочь Маккейна.

Ранее сообщалось, что Трамп второй раз за день напал на покойного.

Также президент обрушился с критикой на «американского героя» Маккейна из-за его решения поддержать реформу здравоохранения, которую проводил экс-президент Барак Обама.