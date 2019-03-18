Российский президент Владимир Путин пошутил про евреев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что шутка про народ семитского происхождения промелькнула в речах Путина во время встречи с представителями общественности и раввином Севастополя Биньямином Вольфом.

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Вольф рассказал, что до конца 2019 года должно закончиться строительство синагоги, но «сейчас есть задержка из-за финансовых вопросов». Услышав это, президент решил пошутить.

«У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно. Тода Раба (спасибо большое на иврите. — «Газета.RU»), — добавил Путин.

Ранее Путин пошутил про присоединение Крыма.