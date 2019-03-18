«Язык отнялся»: Трамп обозвал Байдена

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на оговорку бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Трампа, Байден — человек с низким IQ.

«У Джо Байдена язык отнялся на выходных, когда он не смог нормально сообщить очень простую вещь — свое решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, еще один человек с низким IQ!» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Джо Байден сделал оговорку о своем участии в выборах президента в 2020 году. Байден заявил, что у него самый прогрессивный послужной список из всех, кто будет баллотироваться кандидатом в президенты. Однако затем он поправил себя и сказал «из тех, кто мог бы баллотироваться».