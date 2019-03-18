Axios: адвокат Трампа объяснил связь «российского дела» со своим исчезновением

Адвокат президента США Рудольф Джулиани уже два месяца не появлялся на телевидении, пишет Axios.

Как он сам объясняет, решение воздержаться от СМИ было связано со скорым завершением «российского дела».

«Около месяца или полутора месяцев мы считали, что доклад [специального прокурора США Роберта] Мюллера выйдет в ближайшие четыре или пять дней, поэтому мы решили, что было бы лучше не комментировать ничего, пока он не будет представлен или обнародован», — сказал Джулиани.

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Кроме того, адвокат Трампа добавил, что воздержание от резких комментариев помогло бы избавить от лишней напряженности в отношениях с командой прокуроров Мюллера.

Источники из окружения Джулиани сказали, что адвокат Трампа основную часть своей работы видит в подрыве общественного отношения к расследованию о возможном вмешательстве в американские выборы 2016 года спецпрокурора Роберта Мюллера. Кроме того, Джулиани пытается спасти президента США от импичмента, завоевав для него доверие республиканских избирателей.

В последний раз он появлялся в эфире NBC News и CNN 20 января. После выступления Джулиани пришлось оправдываться о объяснять свои слова в отношении экс-адвоката Трампа Коэна и проекта строительства башни в Москве Trump Tower. После этого он пропал из телевизионного поля зрения, пишет издание.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.