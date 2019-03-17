Сторонники и противники Мадуро устроили стычку в Венесуэле

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В Венесуэле недалеко от городской центральной больницы произошла стычка между сторонниками и противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает El Nacional.

По данным агентства, пострадали два человека.

Как отмечается, столкновения произошли во время ожидания венесуэльцев прибытия членов Комиссии ООН по правам человека.

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На место происшествия была направлена Национальная гвардия, которая в скором времени восстановила порядок.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, почти 90% венесуэльцев хотят отставки Мадуро.