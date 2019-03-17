Тимошенко пообещала снизить цены на газ в случае победы на выборах

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах она заключит новый договор с Международным Валютным Фондом (МВФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, новая программа сотрудничества исключит возможность повышения цен на газ.

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«С МВФ я работала не один раз... И я убеждена, что мы будем работать нормально, гармонично и на благо Украины…», — отметила Тимошенко.

По данным агентства, одним из главных предложений Тимошенко в ее предвыборной программе является снижение тарифов на газ в два раза.

Ранее сообщалось, что Тимошенко в случае победы пообещала переговоры о мире в Донбассе.