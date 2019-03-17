Тимошенко в случае победы пообещала переговоры о мире в Донбассе
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что, если она победит в гонке за президентское кресло, то начнет вести переговоры о мире в Донбассе с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
По словам политика, Украина должна создать атмосферу для переговоров и сделать все, чтобы люди больше не умирали.
«Именно поэтому после выборов надо немедленно начинать новый сильный переговорный процесс, основанный на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме», — добавила Тимошенко.
Она подчеркнула, что ее первый шаг как президента — «собрать за одним столом лидеров стран-подписантов».
Ранее Тимошенко заявила, что вернет Крым и «привлечет» Россию к ответственности.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.