Тимошенко в случае победы пообещала переговоры о мире в Донбассе

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что, если она победит в гонке за президентское кресло, то начнет вести переговоры о мире в Донбассе с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам политика, Украина должна создать атмосферу для переговоров и сделать все, чтобы люди больше не умирали.

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«Именно поэтому после выборов надо немедленно начинать новый сильный переговорный процесс, основанный на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме», — добавила Тимошенко.

Она подчеркнула, что ее первый шаг как президента — «собрать за одним столом лидеров стран-подписантов».

Ранее Тимошенко заявила, что вернет Крым и «привлечет» Россию к ответственности.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.