Савченко прокомментировала предвыборную гонку на Украине

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась о ходе предвыборной гонки в стране. Об этом она рассказала в фейсбуке.

Отмечается, что Савченко поделилась мнением о трех кандидатах в президенты: о действующем лидере страны Петре Порошенко, о главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и шоумене Владимире Зеленском.

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По ее словам, Порошенко затмил Тимошенко в вопросе «нервозности», потому что обычно глава партии «Батькивщина» «лезла из кожи», чтобы стать президентом Украины. Савченко отметила, что Тимошенко сменила образ и теперь она «благочестивая бабушка нации».

Также депутат рассказала, что Зеленский заводит публику, но вряд ли его электорат будет активен на выборах.

«Порошенко — войну и очередное военное положение. Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко. Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей украинской нации», — добавила Савченко.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отказал Савченко в регистрации кандидатом в президенты.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.