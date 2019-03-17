Савченко прокомментировала предвыборную гонку на Украине
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась о ходе предвыборной гонки в стране. Об этом она рассказала в фейсбуке.
Отмечается, что Савченко поделилась мнением о трех кандидатах в президенты: о действующем лидере страны Петре Порошенко, о главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и шоумене Владимире Зеленском.
По ее словам, Порошенко затмил Тимошенко в вопросе «нервозности», потому что обычно глава партии «Батькивщина» «лезла из кожи», чтобы стать президентом Украины. Савченко отметила, что Тимошенко сменила образ и теперь она «благочестивая бабушка нации».
Также депутат рассказала, что Зеленский заводит публику, но вряд ли его электорат будет активен на выборах.
«Порошенко — войну и очередное военное положение. Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко. Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей украинской нации», — добавила Савченко.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отказал Савченко в регистрации кандидатом в президенты.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.