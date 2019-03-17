Тимошенко пригрозила Порошенко тюрьмой за коррупцию в армии
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пригрозила действующему украинскому лидеру Петру Порошенко и его окружению, что привлечет их к ответственности за коррупцию в армии. Об этом сообщает RT.
«Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности», — сказала Тимошенко.
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Она добавила, что текущая власть также должна предстать перед законом за нынешнюю тарифную политику в стране.
Ранее сообщалось, что Тимошенко заявила о фальсификации выборов командой Порошенко.