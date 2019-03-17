Песков отреагировал на слова Болтона о возможности переговоров США и России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не получала от США никаких предложений по переговорам о разоружении. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало», — отметил Песков.
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Ранее Болтон не исключил возможности переговоров США и России по разоружению.
Эта ситуация происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа о начале выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).