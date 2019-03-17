Порошенко освистали на встрече с избирателями
Президента Украины Петра Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.
Уточняется, что мероприятие проходит на Михайловской площади.
Как отмечается, после того, как Порошенко с женой вышли на сцену, несколько человек из толпы их освистала. Также они кричали «Позор, позор», «Порошенко, пошел прочь», и «Мародер».
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В ответ на это та часть избирателей, которая поддерживает украинского лидера, начала кричать «Ура» и «Браво».
Корреспондент агентства добавил, что полиция не стала вмешиваться в конфликт.
Ранее сообщалось, что Порошенко назвали «маньяком» за его нездоровую любовь к деньгам.