Как на Украине готовят «эскадроны смерти», рассказал НТВ

Беглый сотрудник украинских спецслужб Сергей Сановский, которого называют личным киллером президента Украины Петра Порошенко, рассказал об «эскадронах смерти» украинского лидера, передает НТВ.

По его словам, «эскадроны смерти» Порошенко — это тайное спецподразделение контрразведки, учрежденное по указу президента для ликвидации неугодных. Отмечается, что группы из восьми бойцов знают только своего командира, который, в свою очередь, через департамент контрразведки СБУ получает приказы от Порошенко.

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»... это не только ликвидаторы, у них достаточно широкие функции, которые осуществляют незаконную деятельность на территории Украины. Как правило, они используются как для провокаций, так и для более серьезных акций: ликвидации, похищение, пытки, увечья…» — рассказал Сановский.

Он добавил, что бойцов «эскадронов смерти» обучают «незаконным методикам» ведения допроса, азам наружного наблюдения, боевой подготовке, тактике боя в городе.

Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело после гибели охранника Порошенко.