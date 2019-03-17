В МИД назвали темы переговоров представителей России и США

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что проведет встречу со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом 19 марта в Риме. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что это запланированная, а не спонтанная встреча. По словам Рябкова, в ходе переговоров он призовет Вашингтон приложить усилия для начала диалога внутри Венесуэлы.

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«Будем предостерегать США от силового вмешательства и других форм противозаконного воздействия на легитимную власть в Каракасе. Конечно, будем объяснять, почему необходимо прилагать усилия для того, чтобы внутривенесуэльский диалог все-таки завязался», — сказал Рябков.

Он добавил, что Москва продолжит развивать сотрудничество с Венесуэлой, чтобы защитить Каракас от воздействия США, передает РИА «Новости».

Ранее в минэнерго США не исключили новых санкций против поддерживающих Мадуро стран.