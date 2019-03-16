Протестующие забросали яйцами здание гостелевидения Сербии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/397/12132397/upload-RTS2B20T-pic905-895x505-24235.jpg">

Участники массовой акции протеста против властей Сербии и президента страны Александра Вучича временно блокировали и закидали яйцами здание государственного телевидения в центре Белграда, передает РИА «Новости».

Отмечается, что акции протеста в Сербии проходят еженедельно с начала декабря, в эту субботу, 16 марта, протестующие вышли на улицы уже в 15-ый раз.

Реклама

По данным агентства, участники акций протеста выражают недовольство необъективным освещением событий в эфире сербского гостелевидения. Они выражают недовольство действующим президентом страны Александром Вучичем и требуют расширения демократических прав и свобод в стране.

Ранее сообщалось, что протестующие заблокировали здание гостелевидения Сербии.