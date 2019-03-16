Протестующие забросали яйцами здание гостелевидения Сербии
Участники массовой акции протеста против властей Сербии и президента страны Александра Вучича временно блокировали и закидали яйцами здание государственного телевидения в центре Белграда, передает РИА «Новости».
Отмечается, что акции протеста в Сербии проходят еженедельно с начала декабря, в эту субботу, 16 марта, протестующие вышли на улицы уже в 15-ый раз.
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По данным агентства, участники акций протеста выражают недовольство необъективным освещением событий в эфире сербского гостелевидения. Они выражают недовольство действующим президентом страны Александром Вучичем и требуют расширения демократических прав и свобод в стране.
Ранее сообщалось, что протестующие заблокировали здание гостелевидения Сербии.