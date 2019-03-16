В Латвии призвали перестать демонизировать Россию

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Первый министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс призвал прекратить демонизировать Россию. Об этом заявил в эфире телеканала RT, передает «Российская газета».

Экс-глава латвийского МИДа подчеркнул, что его страна «пытается демонизировать Россию по указке США».

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«Нужно прекратить демонизировать Россию. Придется очень сильно пожалеть, если они действительно в них превратятся. Все мы будем тогда кричать», — предупредил Юрканс.

Он также признал, что Латвия не влияет на ситуацию в мире и не имеет собственной политики, а антироссийские демарши как раз свидетельствуют о несамостоятельности страны.

Ранее президент Латвии призвал Европу к единству в борьбе с «агрессией» России.