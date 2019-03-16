Украинский депутат возмутился вмешательством посла США в дела страны

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович негативно отреагировал на заявление посла США Мэри Йованович, намекнувшей, что Украина находится под внешним управлением, передают «Украинские новости».

Йованович высказалась о том, что нужно провести международный аудит в «Укроборонпроме», сменить антикоррупционного прокурора и провести еще ряд изменений.

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«Скажите, в какой колониальной стране было такое, чтобы иностранный посол давал команду убрать какого-нибудь прокурора? Она еще раз, но теперь уже публично, не стесняясь ничего, подтвердила, что Украина управляется из-за рубежа», — возмутился он.

Он также добавил, что иностранные представители уже не первый раз вмешиваются во внутренние дела Украины и указывают, кого именно назначать на те или иные государственные посты.

Ранее Рабинович оценил последствия возможного третьего майдана для Украины.