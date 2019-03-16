Тимошенко заручилась поддержкой мультимиллионера
Кандидат в президенты Украины и мультимиллионер Сергей Тарута заявил о своей поддержке лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2019 году. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, 16 марта они провели совместную пресс-конференцию в Киеве.
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«Партия «Основа» будет делать все, чтобы Юлия Владимировна победила. Сейчас не время для амбиций», — заявил Тарута.
Он добавил, что подписал с Тимошенко меморандум, чтобы объединить свои усилия в президентской гонке.
Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко заявила о фальсификации выборов командой действующего президента Украины Петра Порошенко.