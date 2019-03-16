Кандидата в президенты США пристыдили за шутку про жену

Объявивший об участии в президентской гонке на выборах 2020 года демократ Бето О`Рурк снова оказался в центре скандала, пишет сообщает Associated Press.

Как отмечается, его пристыдили за слова о о том, что его супруга воспитывала троих детей «иногда с его участием».

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О`Рурк извинился за свою неудачную риторику и пояснил, что хотел подчеркнуть вклад своей жены, но вышло неудачно.

«Я не только не скажу ничего подобного снова, но и буду тщательнее думать, говоря о своей семье», — отметил О`Рурк.

Ранее сообщалось, что участник президентской гонки в США оказался бывшим хакером.