Порошенко поспорил с пенсионером, поблагодарившем его за бедность
Президент Украины Петр Порошенко поспорил с одним из украинцев, когда приехал в Закарпатье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как отмечается, один из пришедших на митинг мужчин обратился к главе государства со словами «Петр Алексеевич, спасибо за бедность!».
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«Не за бедность, а за борьбу с бедностью», — сказал Порошенко.
Он добавил, что мужчине нужно иметь совесть, если он пенсионер. В ответ тот заметил, что именно Порошенко довел страну до бедственного состояния.
Ранее Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.