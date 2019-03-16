Telegraph: консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit
Источники из окружения британского премьера Терезы Мэй рассказали, что, если она хочет добиться поддержки входящих в группу евроскептиков однопартийцев-консерваторов, ей нужно раньше времени оставить свой пост. Об этом пишет The Telegraph.
По словам источников, после провала второго голосования по проекту соглашения с Евросоюзом (ЕС) Мэй поддерживают только два члена правительства. Премьеру нужно уйти, чтобы ее преемник мог запустить новую фазу переговоров с ЕС.
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Уточняется, что премьер-министр должна уйти в мае или июле.
Ранее сообщалось, что половина британцев хотят отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после унизительного поражения в ходе голосования по ее сделке с ЕС.