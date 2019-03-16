Тимошенко прокомментировала возможность своего премьерства после победы Зеленского

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко прокомментировала возможность занять поста премьер-министра, если шоумен Владимир Зеленский победит на президентских выборах в стране. Видеозапись разговора размещена в фейсбуке.

Как отмечается, политик не исключила такую возможность.

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«Я буду делать все, что нужно стране, где бы я ни была», — сказала Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила о фальсификации выборов командой Порошенко.