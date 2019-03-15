Климкин обещал не допустить на выборы «никаких» наблюдателей из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на выборы президента в стране не будут допущены ни долгосрочные, ни краткосрочные наблюдатели из России. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
При этом ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) включило 24 россиянина в список краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
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«На выборах в Украине российских наблюдателей не будет. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Никаких», — написал Климкин.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Ранее сообщалось, что на Украине отказалась от видеонаблюдения на президентских выборах.