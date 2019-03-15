Украина опять попросила ООН лишить Россию права вето

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН в связи с ее «агрессией», передает УНН.

Данное заявление Кислица сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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«Если Совет безопасности не превратится в реальный бескомпромиссный орган, который отвечает за поддержание мира и безопасности, никто не сможет гарантировать, что агрессия, как это было с Украиной, не возникнет относительно других государств-членов (ООН. — «Газета.Ru»)», — сказал Кислица.

Также он процитировал президента Украины Петра Порошенко, который ранее призвал «поставить Россию на место».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение Порошенко лишить Россию права вето.