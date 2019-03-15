В Совфеде назвали антироссийские санкции «подарком» Киеву
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал антироссийские санкции «хорошим подарком Запада» к президентским выборам на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США, Канада и ЕС сделали себя заложниками провокаций Киева, поэтому западным странам и в дальнейшем придется действовать в том же ключе.
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«Это значит, что Киев теперь спокойно может организовать столько западных санкций, сколько захочет...» — добавил Косачев.
Ранее сообщалось, что Канада присоединилась к санкциям против России, которые ранее 15 марта ввели США и ЕС.