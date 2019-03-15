МИД Британии приветствовал введение новых санкций против России

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти санкции являются примером «противостояния» международного сообщества России.

Он также добавил, что инцидент в Керченском проливе был «совершенно неприемлемым».

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Хант подчеркнул, что Британия призывает Россию отпустить задержанных за нарушение границы украинских моряков.

Ранее в Крыму отреагировали на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе.