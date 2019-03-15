В Киеве рассказали о нарушениях в предвыборной кампании

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Председатель координационного штаба МВД Украины Иван Стойко заявил, что ведомство получило более 3 тысяч заявлений от граждан о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, МВД Украины оперативно реагирует на все сообщения о нарушениях.

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Он также добавил, что ни одно из заявлений граждан не осталось без внимания.

Ранее сообщалось, что на Украине из-за нарушений закрыли окружную избирательную комиссию.