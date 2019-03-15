Москва призвала Пхеньян продолжить диалог с Вашингтоном

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Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что российская сторона призывает Северную Корею не ослаблять усилий по урегулированию на Корейском полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, продолжение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном будет способствовать урегулированию ситуации.

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Он также добавил, что урегулирование ситуации вокруг Корейского полуострова должно быть поэтапным.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с КНДР.