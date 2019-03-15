Киев выразил протест из-за визита депутатов Госдумы в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с визитом делегации Госдумы в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, украинское ведомство направило ноту протеста в МИД России.
Как отмечается, украинский МИД раскритиковал «несогласованный» с Украиной визит российских депутатов на полуостров.
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Ранее сообщалось, что МИД Украины осудил поездку французских политиков в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.