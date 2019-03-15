Politico: Трампа разозлил визит республиканцев во время его ужина

Президент США Дональд Трамп был раздражен из-за неожиданного визита трех республиканцев, которые прервали его ужин, чтобы обсудить резолюцию о ЧП на границе с Мексикой накануне голосования в сенате, пишет Politico.

Республиканцы Тед Круз от штата Техас, Линдси Грэм от Южной Каролины и Бен Сассе от Небраски застали Трампа за ужином в столовой Белого дома. По словам одного источника, они позвонили в среду, 13 марта, и уведомили, что находятся уже в пути, настаивая на встрече с главой государства. Это была последняя попытка республиканцев выработать совместный с Трампом план по резолюции о ЧП до голосования, говорится в материале.

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Неожиданная дискуссия оказалась не слишком плодотворной. По словам чиновника Белого дома Шахиры Найт, которая вместе с Пэтом Филбином также присутствовала на встрече, неожиданная встреча «вероятно, принесла больше вреда, чем пользы», потому что сенаторы раздражали президента и расходились во взглядах, которые они представляли.

Тем не менее, 12 сенаторов от республиканской партии присоединились к демократам в голосовании, чтобы отменить решение Трампа о введении режима ЧМ на границе с Мексикой. В итоге сенат принял резолюцию, Трамп позже пообещал нанести на нее вето.