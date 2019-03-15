Порошенко отказался создавать автономии на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко отвергает возможность создания на Украине каких-либо автономий, передает РИА «Новости».
Об этом он заявил в ходе выступления в Закарпатской области.
«Мы развиваем децентрализацию с безусловной невозможностью навязывания нам каких-либо автономий», — сказал Порошенко.
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По его словам, Украина является унитарным государством.
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук выступил за федеративное устройство Украины.