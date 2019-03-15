Суд оставил под арестом экс-президента Армении

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение оставить под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Арама Орбеляна.

Как отмечается, он обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, а также в получении взятки в особо крупном размере.

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«Суд решил оставить нашего подзащитного под арестом на два месяца», — рассказал Кочарян.

Ранее сообщалось, что сыну арестованного экс-президента Армении предъявлены обвинения.

В июле 2018 года Ереванский суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году.

Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.