БДИПЧ ОБСЕ включило 24 россиян в список наблюдателей на Украине

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Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24-х россиян в состав миссии краткосрочных наблюдателей на предстоящих президентских выборах на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря бюро Томаса Раймера.

Как отмечается, в Центральную избирательную комиссию Украины был направлен список возможных наблюдателей от России.

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«В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей», — уточнил Раймер.

Ранее сообщалось, что в Киеве рассказали о недопуске представителей российских СМИ на выборы.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.