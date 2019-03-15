«Фарисеи»: депутат о новых санкциях ЕС против россиян

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал новость о введении санкций ЕС в отношении восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает RT.

По его словам, европейских политиков можно назвать только «фарисеями».

«У меня нет другого слова. Ведь наши пограничники, наши военные сделали все, чтобы провокация ВМСУ так и осталась идеей в воспаленном воображении украинских националистов», — отметил Белик.

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Он добавил, что подобную риторику в уста политиков ЕС вкладывают «заокеанские коллеги».

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.