ФБР решало, насколько «агрессивно» расследовать связи Трампа с Россией

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В начале расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в ФБР решали, насколько «агрессивно» вести следствие, учитывая шансы американского президента Дональда Трампа на победу. Об этом пишет агентство Associated Press.

Отмечается, что об этом два агента ФБР сказали конгрессу в 2016 году. В частности, расследовавший это дело Питер Стржок заявил на закрытом интервью в конгрессе, что ФБР получило информацию об этом деле от «чрезвычайно чувствительного источника». В связи с этим, добавили в AP, в бюро размышляли, «как энергично» следует вести расследование, учитывая поступившие данные.

Ранее сообщалось, что в США увидели сигнал завершения «российского расследования».