МИД России обвинил США в двойных стандартах

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Министерство иностранных дел России заявило, что позиция властей США в сфере прав человека построена на применении двойных стандартов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом ведомство прокомментировало ежегодный доклад Госдепа о ситуации с правами человека в мире.

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По мнению ведомства, США строят свою политику в сфере прав человека в зависимости от того, следует ли та или иная страна «стратегическим установкам» Вашингтона.

Как отмечается, в МИД подчеркнули, что новый доклад Госдепа отличает «менторский тон и полное забвение понятия суверенитета».

Ранее сообщалось, что в МИД разоблачили намерения США в отношении России.