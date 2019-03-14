МИД Украины осудил поездку французских политиков в Крым
Министерство иностранных дел Украины осудило поездку группы французских политиков в Крым. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, ведомство «решительно осуждает» визит политиков на полуостров.
Как отмечается, МИД Украины обвинил французских политиков в «неуважении» к Украине.
Реклама
Ранее сообщалось, что делегация из Франции в составе 11 человек прибыла в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.