Суд дал ход иску против Трампа по делу о лжи про домогательства

Апелляционный суд Нью-Йорка дал ход иску против президента США Дональда Трампа по делу о лжи про домогательства. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, речь идет об иске со стороны участницы популярного телешоу «Ученик», ведущем которого являлся Трамп, Саммер Зервос.

Реклама

Незадолго до выборов в 2016 году они заявила, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны главы США. В ответ на это американский лидер назвал ее лгуньей. После этого Зервос в 2017 году решила подать на него в суд за клевету. Адвокаты Трампа пытались не дать ход иску.

Ранее сообщалось, что Трамп посочувствовал молодым американцам из-за движения против харассмента.