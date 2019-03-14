Названа дата начала суда над фигурантом «российского дела»

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Судебный процесс над бывшим советником президента США Дональда Трампа Роджером Стоуном, который является фигурантом дела о «вмешательстве России», начнется 5 ноября, передает NBC News.

Об этом заявила судья федерального суда Вашингтона Арми Берман Джексон.

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Она также добавила, что предположительно судебный процесс продлится две недели.

Ранее сообщалось, что Стоун был задержан в американском штате Флорида.

Как отмечалось, он был обвинен в лжесвидетельстве, давлении на свидетелей и препятствовании правосудию.