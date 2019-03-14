Трамп назвал «сумасшедшим» выдвинувшегося в президенты О'Рурка
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение бывшего американского конгрессмена Бето О'Рурка выдвинуться кандидатом в президенты США, сообщает Mediaite.
Как отмечается, он засомневался в его психическом здоровье.
«Он сумасшедший или просто так себя ведет?», — задался вопросом Трамп.
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Американский лидер обратил внимание на то, как он жестикулирует своими руками.
«Понаблюдайте за этим. Я уверен, что вы со мной согласитесь», — заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что демократ О.