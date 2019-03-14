На форуме «Лидеры России» Беглов посоветовал молодым управленцам проверять свои силы на муниципальных выборах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал участникам Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» для развития стрессоустойчивости и проверки своих сил участвовать в муниципальных выборах. Такие рекомендации он дал петербургским финалистами конкурса на встрече в Сочи.

Санкт-Петербург в финале конкурса управленцев «Лидеры России» представляют 27 человек, это почти 10% от общего числа участников финала конкурса. Беглов обсудил с петербургскими финалистами конкурса их планы, цели и перспективы их работы на пользу города.

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«Есть хорошая возможность для каждого из вас пройти тест на стрессоустойчивость: если пойти на выборы в депутаты местного самоуправления, вы очень многое о себе узнаете. Но самое интересное, что о вас тогда многое узнают и ваши знакомые, близкие, друзья и многие другие, которые будут звонить и говорить: «Какой ты, оказывается - о тебе такое пишут!» Очень сложно для людей, которые не прошли эту школу, слышать критику не только от своих оппонентов, но и замечания от родных и близких, но при этом все равно оставаться самим собой», - цитирует Беглова ТАСС.

Он отметил, что попробовать себя в публичной политике очень важно для начинающего управленца, а участие в местных выборах пойдет на пользу, не зависимо от того, будет оно успешным или нет.