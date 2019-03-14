Гуайдо стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, снова выдали себя за президента Швейцарии Уэли Маурера, чтобы разыграть главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Ролик размещен в YouTube.

На записи они поздравили Гуайдо с признанием, а также заявили, что в швейцарских банках находятся «огромные счета», которые принадлежат правительству нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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«На протяжении последних двух месяцев наблюдается огромный отток капиталов из Венесуэлы на счета в российских и китайских банках. Мы видим, что их транзакции незаконны», — заявили пранкеры.

Они добавили, что намереваются заморозить банковские счета, но для этого им необходимо письменное заявление Гуайдо. Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал немедленно начать работу над этим.

Ранее сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле.