«Вы плохо себя ведете»: охранники Порошенко выгнали журналиста с митинга в Чернигове

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Украинский журналист Евгений Куксин рассказал, как во время митинга Петра Порошенко в Чернигове охранники главы государства сорвали его плакат и вывели его с площади. Об этом она рассказал на своей странице в фейсбуке.

По словам журналиста, на митинг он пришел с плакатом с надписью «А что там Свинарчук? (украинский предприниматель. — Газета.Ru)». Когда Куксин поднял плакат, к нему приблизились охранники главы государства, сорвали плакат, а затем «вытолкнули» его с площади. При этом журналисту сказали, что он «плохо себя ведет».

Ранее сообщалось, что Порошенко встретили в Чернигове криками «Ганьба!» и «Геть!», что означает «позор» и «вон».