CNN: Коэну посоветовали «спать спокойно» после контакта с защитой Трампа

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После разговора с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани защита бывшего адвоката президента США Майкла Коэна сказала последнему, что тот «может спать спокойно», потому что у него есть «друзья в верхах», узнал телеканал CNN, который получил доступ к копии электронной переписки.

Отмечается, что в переписке не упоминалась просьба о помиловании. Два письма датированы 21 апреля 2018 года. По информации источников CNN, во время закрытых показаний против американского лидера Дональда Трампа в конгрессе его бывший адвокат предоставил эти электронные письма в качестве подтверждения своих слов о том, что тема прошения помилования была завершена до того, как он решил сотрудничать с федеральными прокурорами.

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Автор этих писем — экс-адвокат Коэна Роберт Костелло — сказал CNN, что интерпретация событий его бывший подзащитным «полная чушь». По его словам, именно Коэн попросил его обсудить с Джулиани вопрос о помиловании. Сам Коэн утверждает, что это была инициатива его защиты.

Один из источников CNN предположил, что команда Трампа могла просто дразнить Коэна идеей возможного помилования, чтобы заставить его молчать.

Адвокат Трампа Джулиани заявил телеканалу, что письма не относились к вопросу о помиловании. По его словам, в переписке шла речь об отношениях между Трампом и Коэном, который думал, что президент США «зол» на него.

«Я позвонил [Костелло], чтобы заверить его, что президент не злится. Вскоре после рейда [ФБР в офис экс-адвоката] президенту стало его жалко», — сказал Джулиани.

Ранее Трамп рассказал об отказе экс-адвокату в просьбе о помиловании.