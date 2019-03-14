В СВР отреагировали на шпионский скандал с дипломатом России в Швеции

Официальный представитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов дал комментарий после того, как появилась информация о том, в шведский МИД вызвали посла России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В СМИ появилась информация, что МИД Швеции потребовал у посла, чтобы один из сотрудников российского дипведомства добровольно покинул страну. Предполагается, что речь шла о дипломате из России, который двумя неделями ранее встречался в кафе в Стокгольме с 45-летним гражданином Швеции. Впоследствии швед был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

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«Служба внешней разведки не комментирует подобные сообщения СМИ», — заявили в СВР.

Ранее сообщалось, что российского посла вызвали в МИД Швеции на фоне шпионского скандала.