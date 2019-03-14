Трамп сравнил «жесткость» левых и правых политиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что левые политики в США притворяются «милыми и жесткими», в то время как являются «злобными». Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.

По его словам, правые политики являются более жесткими сами по себе, в то время как левые «играют в более жесткую игру». Президент США отметил, что у него есть поддержка «жестких людей» — полиции, армии и даже байкеров, которые, однако, не играют в «жесткую игру» без достаточных на то оснований.

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«Но левые играют мило и жестко. Вся эта ерунда, которой они занимаются в конгрессе... все эти расследования... Знаете, то, что они делают, — гадко. Республиканцы так никогда не играли», — сказал Трамп.

На сравнение правых и левых политиков американского лидера натолкнул вопрос о бывшем спикере конгресса США Поле Райане, которого Трамп в том же интервью обвинил в препятствовании расследованиям республиканской партии в отношении левых политических оппонентов.