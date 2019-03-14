Саакашвили призвал власти Украины «паковать чемоданы»

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил вице-спикеру украинской Рады Ирине Геращенко, которая раскритиковала его решение о возвращении на Украину. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Саакашвили заявил, что является гражданином Украины, и возвращается он «к себе домой». Также он подчеркнул, что уважает украинские законы в отличие от представителей украинского «преступного режима».

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«Я понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?» — возмутился Саакашвили.

Он также предрек скорое окончание «бесславного пребывание у власти» нынешнего украинского правительства.

Саакашвили объявил о решении вернуться на Украину 1 апреля. После этого Геращенко раскритиковала его, назвав при этом «шатуном».