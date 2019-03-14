Соратник Трампа предостерег его от помилования Манафорта

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Американский сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что помилование президентом США Дональдом Трампом экс-главы его предвыборной кампании Пола Манафорта станет «катастрофой». Об этом в своем твиттере написал журналист CNN Ману Раджу.

Он привел слова сенатора, который предостерег Трампа от помилования Манафорта.

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«Прощение Манафорта будет расценено как политическая катастрофа для президента. Может наступить день, когда вы захотите рассмотреть его заявление наравне с остальными, но на фоне изменившейся политики это будет расценено как катастрофа», — привел Раджу слова Грэма.

Ранее Трамп посочувствовал осужденному Манафорту, которого приговорили к 7,5 годам лишения свободы.